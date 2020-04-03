Актриса Анастасия Заворотнюк отмечает день рождения. В Instagram ее поздравила дочь Анна. Поклонники также оставили слова поздравления в комментариях.

Актриса Анастасия Заворотнюк отмечает день рождения. В Instagram ее поздравила дочь Анна."Сегодня мы поздравляем с днем рождения мою любимую мамочку, – написала она. – Мы очень ее любим, мы рядом и верим, что все будет хорошо".Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от @anna_zavorotnyuk 2 Апр 2020 в 11:32 PDTРодные Заворотнюк также ведет в Instagram страницу в поддержку актрисы, которая последние месяцы борется с тяжелым заболеванием. Там также появилось поздравление и пожелание здоровья Анастасии, которая проходит реабилитацию в больнице."Это был очень непростой год, и тем дороже и ценнее осознавать, как много людей разделили эту ситуацию с нами, – отмечает автор блога. – Низкий поклон врачам и всему медицинскому персоналу за все то, что вы уже сделали и продолжаете делать для Насти".Родные актрисы также поблагодарили за поддержку поклонников и подписчиков.