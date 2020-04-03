Роспотребнадзор опубликовал советы по дезинфекции дома во время пандемии коронавируса. В первую очередь нужно протирать дверные ручки и выключатели. Их можно мыть мылом или обрабатывать антисептиком на основе спирта не менее 70 процентов или хлорсодержащим раствором

Роспотребнадзор опубликовал советы по дезинфекции дома во время пандемии коронавируса.В первую очередь нужно протирать дверные ручки и выключатели. Их можно мыть мылом или обрабатывать антисептиком на основе спирта или жидкостью с хлором. Если в доме все здоровы, то можно не протирать выключатели часто. Если же в доме есть заболевший, то мыть нужно после каждого использования.Мебель — стулья, столы, бытовую технику и прочие вещи с жесткими поверхностями — нужно мыть с мылом или протирать салфеткой с антисептиком во время обычной уборки. С кухней дело обстоит сложнее. Столешницы нужно мыть с применением средств бытовой химии или спиртовыми салфетками. Если в доме все здоровы, достаточно это делать один раз в день. Если в доме есть больной человек, после каждого использования и приема пищи. Это же касается раковин и смесителей. Туалет, ванну и биде нужно мыть средствами с хлором.Влажную уборку в квартире необходимо проводить, если все здоровы, два-три раза в неделю. При наличии больного нужно мыть квартиру ежедневно и использовать средства с хлором.По последним данным, в России заболели COVID-19 4149 человека. Больше всего заразившихся в столице — 2923 человека.