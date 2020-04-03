Роспотребнадзор опубликовал советы по дезинфекции дома во время пандемии коронавируса. В первую очередь нужно протирать дверные ручки и выключатели. Их можно мыть мылом или обрабатывать антисептиком на основе спирта не менее 70 процентов или хлорсодержащим раствором
Роспотребнадзор опубликовал советы по дезинфекции дома во время пандемии коронавируса.
В первую очередь нужно протирать дверные ручки и выключатели. Их можно мыть мылом или обрабатывать антисептиком на основе спирта или жидкостью с хлором. Если в доме все здоровы, то можно не протирать выключатели часто. Если же в доме есть заболевший, то мыть нужно после каждого использования.
Мебель — стулья, столы, бытовую технику и прочие вещи с жесткими поверхностями — нужно мыть с мылом или протирать салфеткой с антисептиком во время обычной уборки. С кухней дело обстоит сложнее. Столешницы нужно мыть с применением средств бытовой химии или спиртовыми салфетками. Если в доме все здоровы, достаточно это делать один раз в день. Если в доме есть больной человек, после каждого использования и приема пищи. Это же касается раковин и смесителей. Туалет, ванну и биде нужно мыть средствами с хлором.
Влажную уборку в квартире необходимо проводить, если все здоровы, два-три раза в неделю. При наличии больного нужно мыть квартиру ежедневно и использовать средства с хлором.
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