Врачи, эпидемиологи и вирусологи Вооруженных сил России будут направлены в населенные пункты Сербии, где сложилась самая тяжелая эпидемиологическая ситуация. Речь идет о Белграде, Чуприи, Валево, Нови Саде, Нише, Крагуеваце и Кикинде.

Врачи, эпидемиологи и вирусологи Вооруженных сил России будут направлены в населенные пункты Сербии, где сложилась самая тяжелая эпидемиологическая ситуация. Речь идет о Белграде, Чуприи, Валево, Нови Саде, Нише, Крагуеваце и Кикинде, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на Министерство обороны РФ.Напомним, 3 апреля Россия направила своих специалистов на помощь Сербии. Военно-транспортные самолеты Ил-76 за 11 рейсов должны перебросить в Республику 87 врачей и 16 единиц специальной техники.По последним данным, на аэродроме "Батайница" приземлился пятый российский транспортник, а шестой вылетел в Сербию.Сейчас в Сербии заболели коронавирусом COVID-19 свыше тысячи человек. 31инфицированный умер.