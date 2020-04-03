Четыре военно-транспортных самолета Ил-76 вылетели в Сербию. Они должны приземлиться на авиабазе Батайница, где выгрузят группы военных медиков, вирусологов и эпидемиологов, а также современное оборудование для борьбы с распространением инфекции, сообщат пресс-служба Минобороны РФ.

Четыре военно-транспортных самолета Ил-76 вылетели в Сербию. Они должны приземлиться на авиабазе "Батайница", где выгрузят группы военных медиков, вирусологов и эпидемиологов, а также современное оборудование для борьбы с распространением инфекции, сообщат пресс-служба Минобороны РФ.Ранее стало известно, что согласно приказу Верховного главнокомандующего, министр обороны Сергей Шойгу распорядился организовать авиационную группировку, которая перебросит врачей и оборудование в Сербию. Всего транспортники Ил-76 сделают 11 рейсов, чтобы отвезти 87 специалистов и 16 машин, сообщает агентство РИА Новости.На данный момент число заболевших COVID-19 в Сербии достигло 1171, 31 инфицированный погиб.Группа российских военных врачей уже работает в Италии. Они дезинфицировали 20 пансионатов для пожилых людей в Ломбардии. Кроме того, с 6 апреля начнет работать российско-итальянский полевой госпиталь в городе Бергамо, который сможет разместить до 140 больных.