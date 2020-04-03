В это воскресенье, 5 апреля, на России 1 стартует новый сезон шоу Танцы со звездами. В честь этого телеканал запускает масштабный флешмоб под названием #россиятанцуетдома. Это отличный повод с пользой и весельем провести время на самоизоляции.

В это воскресенье, 5 апреля, на "России 1" стартует новый сезон шоу "Танцы со звездами". В честь этого телеканал запускает масштабный флешмоб под названием #россиятанцуетдома. Это отличный повод с пользой и весельем провести время на самоизоляции.Каждый желающий может научиться исполнять зажигательные движения, а помогут в этом танцоры и участники шоу. На сайте проекта, а также во всех популярных социальных сетях каждую неделю будут публиковаться танцевальные уроки.Присоединиться к флешмобу могут все — достаточно выучить движения, а затем опубликовать видео танца в соцсетях с хэштегом #россиятанцуетдома. Теперь каждый может получить свою минуту славы — лучшие ролики будут показаны в эфире телеканала "Россия 1".В новом сезоне шоу "Танцы со звездами" примут участие ряд артистов, в числе которых Екатерина Варнава, Андрей Чернышов, Дарья Мороз, Артем Ткаченко, Алена Бабенко, Андрей Соколов, Елена Летучая, Иван Стебунов, Петр Романов, Мария Порошина, Мария Ивакова.