Кроссовер Haval H6 долго время оставался бестселлером марки в России, но теперь эта популярная модель покидает российский рынок, чтобы уступить место другой машине.

Кроссовер Haval H6 долго время оставался бестселлером марки в России, но теперь эта популярная модель покидает российский рынок, чтобы уступить место другой машине.В России все это время продавался не новый H6, а более старыцй и дешевый вариант 2015 года, что не помешало ему за 4 года российских продаж разойтись по нашей стране тиражом более 10 000 машин.Но теперь российские продажи подходят к концу, пишет портал "Китайские автомобили". По данным его источников в дилерской среде, в продаже у дилеров осталось всего около 500 машин, все только на автомате и в одной комплектации Elite.Чтобы скорее распродать остатки, компания снизила цены на Н6 примерно на 40 000 рублей - теперь переднеприводный автомобиль с 1,5-литровым турбомотором и автоматом стоит 1 342 000 рублей.Предполагается, что место Н6 займет вновь возвращающийся в Россию рамный внедорожник Н5, производство которого освоено на заводе компании в Тульской области. Ожидается, что его российская презентация состоится уже в апреле. Ранее уже появилась информация, что мотор у Haval H5 будет всего один - это уже знакомый бензиновый турбодвигатель 4G63S4T объемом 2,0 л, который выпускается по лицензии Mitsubishi. Зато вариантов мощности будет два - на 150 и 177 л.с. Крутящий момент в обоих случаях одинаковый - 250 Нм. При этом силовой агрегат допускает использование бензина марки АИ-92.