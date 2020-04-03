В марте розничные продажи в Великобритании упали до рекордно низкого уровня в связи с тем, что объемы продаж сократились, а магазины, торгующие товарами не первой необходимости, были вынуждены закрыться на фоне пандемии коронавируса, передает City A.M.

В марте розничные продажи в Великобритании упали до рекордно низкого уровня в связи с тем, что объемы продаж сократились, а магазины, торгующие товарами не первой необходимости, были вынуждены закрыться на фоне пандемии коронавируса, передает City A.M.Розничные продажи в физических магазинах в Великобритании упали на рекордные 34,1%, а общие сопоставимые продажи как в магазинах, так и в интернете, вместе упали на 17,9%.Продажи в магазинах одежды и модных магазинах показали рекордное месячное падение: они сократились на 40,4% и 24,6% соответственно, поскольку потребительские расходы переключились на товары первой необходимости.Продажи товаров для дома упали на 26,1% — это самое большое падение с мая 2018 года, обнаружил трекер розничных продаж в Великобритании бухгалтерской компании BDO.Продажи в интернете по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 13,7% по сравнению с ростом на 18,7% в прошлом году, поскольку покупатели перешли на дистанционные покупки в интернете.Софи Майкл, глава отдела розничной и оптовой торговли BDO, сказала: "Неудивительно, что март был худшим месяцем за всю историю Хай-стрит, поскольку вспышка COVID-19 сразу же повлияла на потребительский спрос на дискреционные товары"."Понятно, что покупатели очень осторожны по поводу собственных денег, так как забота о сохранении рабочих мест захватывает страну", — отметила она."Для большинства предприятий розничной торговли продажи в магазинах составляют наибольшую часть их выручки, поэтому им приходится полагаться исключительно на каналы вне магазинов и агрессивно адаптироваться к выживанию. Вероятно, пандемия ускорила переход от покупок в магазинах, поскольку потребители стали еще более привыкать к покупкам в интернете", — заметила Майкл.