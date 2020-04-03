Посещения кладбищ на праздник Пасхи — недавняя традиция, которая не предписана церковным уставом, поэтому если это будет невозможно в условиях пандемии коронавируса, то лучше воздержаться от их посещения.

Посещения кладбищ на праздник Пасхи — недавняя традиция, которая не предписана церковным уставом, поэтому если это будет невозможно в условиях пандемии коронавируса, то лучше воздержаться от их посещения.Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировал глава отдела внешних церковных связей Русской православной церкви митрополит Волоколамский Иларион.Он отметил, что посещение кладбищ на Пасху – традиция, зародившаяся в советское время, когда людям не разрешали посещать храмы. Но в наше время она необязательна, более того, в пасхальную неделю не совершается никаких заупокойных поминовений.По его словам, уместнее всего прийти на кладбище 28 апреля, на Радоницу, если позволит эпидемиологическая обстановка, если же нет, то нужно ждать окончания карантина.