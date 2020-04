Цена нефти на мировых рынках быстро растет после заявлений президента США Дональда Трампа о разговоре с наследным принцем Саудовской Аравии.

Цена нефти на мировых рынках быстро растет после заявлений президента США Дональда Трампа о разговоре с наследным принцем Саудовской Аравии.К 17:50 мск цена нефти взлетела на 20%, через 3 минуты – уже на 25%, или на $7. Цена подскакивала и на 40% до $36 за баррель Brent.Трамп известен своими твиттами, влияющими на биржевые котировки. Заявления президента США часто неточны, но влияют на биржевые настроения.Трамп в "Твиттере" заявил, что ожидает от России и Саудовской Аравии совместного снижения добычи нефти примерно на 10 миллионов баррелей в сутки и, возможно, гораздо больше — на 15 миллионов баррелей.Европейский эталон нефти Brent к 17:50 мск подорожал на 25% до $33,03, американский эталон WTI – также на 25% до $26,2 за баррель согласно данным торгов.Курс доллара к этому моменту на торгах Московской биржи снизился на 1,2 руб. до 77,6 руб., евро подешевел на 2 руб. до 84,4 руб."Наследный принц, заместитель председателя правительства и министр обороны Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор и обсудили ряд взаимно интересующих тем, главной из которых стало состояние мирового энергетического рынка", — сообщило саудовское информагентство SPA."Только что поговорил с моим другом — наследным принцем Саудовской Аравии, который говорил с президентом России Путиным, и ожидаю и надеюсь, что они сократят примерно 10 миллионов баррелей, и возможно, существенно больше, и если это произойдет, будет отлично для нефтегазовой отрасли", — написал Трамп.В Кремле опровергли разговор президента России с наследным принцем Саудовской Аравии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что разговора не было. После этого рост цены нефти замедлился и составил 14%, по данным на 18:43 мск Brent торгуется по $29, WTI — $24,5 за баррель.Just spoke to my friend MBS (Crown Prince) of Saudi Arabia, who spoke with President Putin of Russia, & I expect & hope that they will be cutting back approximately 10 Million Barrels, and maybe substantially more which, if it happens, will be GREAT for the oil & gas industry!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 2, 2020