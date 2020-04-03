Курс рубля в пятницу ускорил рост после выступления главы Банка России Эльвиры Набиуллиной.

Курс рубля в пятницу ускорил рост после выступления главы Банка России Эльвиры Набиуллиной.Если в первой половине дня курс рубля колебался разнонаправленно, при том, что цена нефти росла, то после 14:00 мск рост цены нефти замедлился, а курс рубля ускорил рост.К 14:51 мск доллар сразу после заявления Набиуллиной подешевел на 33 коп. и опустился ниже 77 руб. до 76,92 руб. Курс евро снизился ниже 83 руб., дешевея на 1 руб. по сравнению с закрытием торгов днем ранее, согласно данным торгов Московской биржи."С учетом улучшения конъюнктуры на рынке нефти можно ожидать, что объемы валютных интервенций ЦБ могут несколько сократиться", – заявил Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК "Финам"."Карантин становится нашей реальностью на ближайшее время, что повышает тревогу относительно перспектив экономической активности, при этом в текущий момент давление на рубль сократилось, как за счет отскока цены на нефть, так и за счет приостановки закупки части импорта, — отметила экономист ИК "Ренессанс Капитал" Софья Донец. — С этой точки зрения, можно увидеть дополнительное пространство для более мягкой денежно-кредитной политики. Однако мы считаем что с учетом очень высокого уровня неопределенности относительно последствий режима карантина и периода восстановления (который может оказаться и достаточно инфляционным) оптимальным сейчас может быть сохранение неизменной ставки. Мы сохраняем свой прогноз о сохранении ключевой ставки на уровне 6% 24 апреля 2020 год".Банк России сейчас не будет принимать дополнительных мер – ситуация стабильна, но регулятор вмешается при необходимости. "На настоящий момент, на наш взгляд, дополнительных мер для обеспечения финансовой стабильности не требуется, но мы готовы задействовать дополнительные инструменты, если это будет необходимо", — заявила Набиуллина.По оценке ЦБ, объявленный месяц карантина для российской экономики обойдется потерей 1,5-2% ВВП в 2020 году.Негативные эффекты сконцентрируются во II квартале, но затем во второй половине года российская экономика начнет возвращаться к обычному режиму, отметила Набиуллина.Ситуация нормализовалась, но далека от идеальной. Банк России может снизить ставку до конца года. "Мы видим некоторый потенциал для снижения ключевой ставки в течение 2020 года", — сообщила глава ЦБ РФ.Банк России сегодня начал серию регулярных онлайн-пресс-конференций по теме "Текущая ситуация и стабилизационные меры". Первая пресс-конференция главы Банка России началась в пятницу, 3 апреля, в 14:00.