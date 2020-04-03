РусАл намерен заключить с Glencore долгосрочный контракт на поставку 6,873 миллиона тонн первичного алюминия в 2020-2024 годах. Контракт обеспечит продажу почти 44% годового выпуска алюминия РусАла (3,76 миллиона тонн).

"РусАл" намерен заключить с Glencore долгосрочный контракт на поставку 6,873 миллиона тонн первичного алюминия в 2020-2024 годах. Контракт обеспечит продажу почти 44% годового выпуска алюминия "РусАла" (3,76 миллиона тонн).Срок действия контракта — с 1 сентября 2020 года по 31 декабря 2024 года с возможностью продления еще на год, сообщает "Интерфакс". В этом году "РусАл" может поставить Glencore 344,76 тысячи тонн алюминия, а в 2021-2024 годах — по 1,632 миллиона тонн в год.Стороны могут увеличить или уменьшить поставки на 200 тысяч тонн в год, а также отложить до 10% годовых поставок, в этом случае контракт продлят на 2025 год."РусАл" может получить за время действия контракта $16,3 миллиарда. Цены в контракте привяжут к ценам LME, премиям по доставке в различные регионы и иным условиям."РусАл" в 2020 году может получить по контракту $726 миллионов, а с 2021 по 2025 годы — $3,597 миллиарда, $3,764 миллиарда, $3,933 миллиарда, $4,075 миллиарда и $2,34 миллиарда соответственно.Контракт одобрен советом директоров "РусАла" в декабре 2019 года и подлежит утверждению компанией Sual Partners, которая контролирует 26,5% акций "РусАла", а также собранием акционеров "РусАла".Glencore является одним из основных покупателей алюминия у "РусАла" по долгосрочному контракту.