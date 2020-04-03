Российский рынок акций неожиданно для многих оказался в лидерах среди других площадок. Акции нефтегазовых компаний тянут индексы вверх.

Российский рынок акций в последнее время выглядит намного лучше, чем даже американские площадки.Главным драйвером роста выступают акции компаний нефтегазового сектора.Бумаги "ЛУКОЙЛа", "Роснефти" и "Газпрома" уверенно отыграют потери, понесенные в марте.Банковский сектор, да и другие компании, пока выглядят слабее. Однако рано или поздно акции Сбербанка также начнут расти в цене, что ускорит рост индексов.С технической точки зрения для индекса РТС целью сейчас выглядит отметка 1400 пунктов.Индексы в США пока выглядят слабее и от своих минимумов отошли не так далеко, а фьючерсы сегодня и вовсе снижаются на 1,3%.Впрочем, ликвидность ФРС рано или поздно сделает свое дело. Стоит лишний раз сказать, что при текущих ставках и вливаниях регуляторов по всем моделям активы стоят дешево.Да, пока ситуация в экономике остается крайне негативной, однако рынок уже начинает закладываться на то, что худшее позади, хотя, конечно, нельзя исключать, что за этой волной кризиса последует и вторая.Многие крупные компании сидят на огромном объеме денежных средств и, скорее всего, вскоре будут покупать каике-то более мелкие компании, испытывающие трудности.Любой кризис – это передел собственности, и этот вряд ли станет исключением.Такие гиганты, как Google, Amazon и Apple, еще вырастут в цене, но пока на фоне бурного восстановления цен на нефть наиболее привлекательно выглядят акции нефтегазового сектора.