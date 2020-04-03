Компания Российские железные дороги (РЖД) из-за пандемии коронавируса и нерабочих дней освободит клиентов от ряда плат, сборов и штрафов по грузовым перевозкам с 30 марта по 3 апреля и с 4 по 30 апреля.

Компания "Российские железные дороги" (РЖД) из-за пандемии коронавируса и нерабочих дней освободит клиентов от ряда плат, сборов и штрафов по грузовым перевозкам с 30 марта по 3 апреля и с 4 по 30 апреля.Клиентов, работа которых приостановлена по решению властей, освободят от платы за пользование вагонами, принадлежащими перевозчику (за исключением платы за пользование вагонами иных железнодорожных администраций), а также платы за предоставление путей общего пользования для нахождения на них вагонов (за исключением случаев отказа получателя от приема порожнего вагона, прибывшего на станцию назначения).Отменен сбор за непредъявление грузов для перевозки на указанную в заявке станцию назначения (в отношении вагонов, принадлежащих перевозчику).Отменены штрафы за невыполнение принятой заявки, среднесуточной плановой или согласованной нормы погрузки и выгрузки вагонов, полное или частичное невыполнение принятой заявки, неиспользование грузоотправителем поданных рефрижераторных вагонов, транспортеров, а также за отказ грузоотправителя от выделенных рефрижераторных вагонов и транспортеров.РЖД временно отменили штрафы за задержку вагонов, контейнеров под погрузкой и выгрузкой.Отменен сбор за внесение перевозчиком по заявлению грузоотправителя или осуществляющей перевалку грузов организации изменений в принятые заявки, если речь идет о перераспределении перевозок грузов по станциям назначения, в том числе перевозок грузов в прямом и непрямом международном и смешанном сообщении. Отменен также сбор за изменение станций отправления.РЖД ввели также понижающие коэффициенты к тарифу перевозимого груза. Коэффициенты вступают в силу с 4 апреля и действуют по 31 декабря включительно.Кроме того, введены скидки к тарифу на перевозки социально значимых грузов — зерна и семян, муки и круп, макаронных и кондитерских изделий, сахара, соли, овощей, фруктов и соков, изделий текстильной и бумажной промышленности. Скидки действуют и на порожний пробег вагонов после выгрузки указанных товаров.В зависимости от груза размер скидки составит от 13,4% до 42,5% в груженом рейсе и от 9,4% до 39,9% в порожнем рейсе. Скидки действуют с 4 апреля до конца года.