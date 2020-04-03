Из-за пандемии коронавируса РЖД с 7 апреля сокращают периодичность курсирования 37 поездов и отменяют 53 поезда. В том числе сокращено движение Сапсанов между Москвой и Петербургом.

Из-за пандемии коронавируса РЖД с 7 апреля сокращают периодичность курсирования 37 поездов и отменяют 53 поезда. В том числе сокращено движение "Сапсанов". Ежедневно из Москвы в Санкт-Петербург и обратно будет отправляться на 3 пары поездов меньше. Причина — падение спроса на билеты.Как сообщает ТАСС, были отменены те поезда, у которы есть альтернатива на маршруте, или уже если на них куплено менее 25 процентов билетов. Кроме того, для обеспечения непрерывности сообщения с маленькими населенными пунктами будут введены дополнительные остановки для транзитных поездов.Пассажиры могут поехать в другие даты или же получить деньги за билеты в полном объеме. При повышении спроса РЖД восстановит все отмененные маршруты.Накануне Владимир Путин выступил с обращением к стране. Он объявил о продлении режима нерабочих дней с сохранением заработной платы до 30 апреля. Сегодня глава государства поручил правительству обеспечить увеличение производства масок и других средств индивидуальной защиты и дезинфекции.