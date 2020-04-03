Житель Новосибирска просидел пять дней в засыпанном снегом металлическом гараже. О его спасении из почти недельного заточения рассказали сегодня в Муниципальной аварийно-спасательной службе города.

Житель Новосибирска просидел пять дней в засыпанном снегом металлическом гараже. О его спасении из почти недельного заточения рассказали сегодня в Муниципальной аварийно-спасательной службе города.Местный житель, проходя по улице Дуси Ковальчук, услышал слабые крики о помощи. Они доносились из стоящего поблизости гаража. Прохожий решил позвонить в спасательную службу. Незамедлительно по указанному адресу выехала бригада спасателей.Выяснилось, что мужчина 1958 года рождения еще пять дней назад заглянул в гараж по необходимости. Именно в этот момент с крыши сошел снег со льдом, и эта глыба придавила входную дверь. Самостоятельно открыть ее у мужчины не хватило сил, ему только оставалось звать на помощь. Но услышан несчастный оказался спустя пять дней.Как рассказали "Вестям Новосибирск" в Муниципальной аварийно-спасательной службе, сотрудники ведомства оперативно расчистили снег и вызволили из заточения обессилевшего мужчину. Скорая забрала его в больницу.