Частный самолет, на котором постоянно летает аргентинский футболист испанской Барселоны Лионель Месси, вынужден был совершить экстренную посадку в аэропорту Брюсселя из-за неисправности. Звезда мирового футбола персонализировал летательный аппарат за 13,7 млн евро в 2018 году.

Частный самолет, на котором постоянно летает аргентинский футболист испанской "Барселоны" Лионель Месси, вынужден был совершить экстренную посадку в аэропорту Брюсселя из-за неисправности. Звезда мирового футбола персонализировал летательный аппарат за 13,7 млн евро в 2018 году.Месси, который часто бывает на родине в Аргентине, с недавних пор стал постоянно пользоваться машиной марки Gulfstream V и чуть менее двух лет назад заплатил за длительную аренду круглую сумму, чтобы чувствовать себя обеспеченным постоянной помощью в небе.На сей раз что-то случилось с машиной, когда самолет по прибытии из бразильского аэропорта Гуарарапес в Ресифи в столицу Бельгии, а далее должен был отправиться на Тенерифе на Канарских островах. Взлетев из Брюсселя летательный аппарат вскоре снова приземлился в аэропорту Завентем, сообщает английская The Sun. У источника газеты нет информации о том, кто находился на борту самолета.