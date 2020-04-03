Лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет и крупный штраф могут грозить высокопоставленному чиновнику из Кировской области, которого силовики поймали на взятке. Задержание произошло в тот момент, когда региональный министра лесного хозяйства передавал вице-губернатору 3,4 млн рублей.

Следственный комитет обнародовал кадры задержания вице-губернатора Кировской области Андрея Плитко, который подозревается в получении взятки в особо крупном размере за махинации с операциями купли-продажи древесины.Как сообщалось ранее, у сотрудников ФСБ России появились сведения о том, что высокопоставленный чиновник незаконно обогащается за счет предпринимателей. По версии следствия, осенью 2018 года он создал преступную группу, куда вошли гендиректор "Кировгослесхоза" Андрей Туев и еще несколько человек.Туева арестовали в январе текущего года, впоследствии были задержаны два его заместителя, а сейчас настал черед Андрея Плитко, которого силовики задержали поздним вечером 2 апреля в тот момент, когда он получал взятку в размере 3,4 млн рублей от регионального министра лесного хозяйства Алексея Шургина.По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет и назначение крупного штрафа.