В Москве ушел из жизни выдающийся геофизик, уроженец Башкирии Геннадий Казанин. Он руководил первой советской морской экспедицией, исследовавшей шельф Антарктиды, передает ГТРК Башкортостан. Ученый скончался на 72 году жизни.

В Москве ушел из жизни выдающийся геофизик, уроженец Башкирии Геннадий Казанин. Он руководил первой советской морской экспедицией, исследовавшей шельф Антарктиды, передает ГТРК "Башкортостан". Ученый скончался на 72 году жизни."Геннадий Семенович был выдающимся исследователем и человеком с огромной душой — отзывчивый и добрый. Для меня он стал настоящим другом и наставником. Он прилагал много усилий для развития Башкортостана. Благодаря ему удалось многим жителям республики. Несколько раз я обращалась к нему за финансовой помощью на лечение башкирских детишек, и он никогда не отказывал", —отметила депутат Государственной Думы Башкортостана Инга Юмашева.