Чтобы понять, чего ждать в дальнейшем нефтяной отрасли, нужно определиться, кто станет строить прогнозы. Одни инсайдеры и эксперты отрасли готовятся чуть ли не к Армагеддону.

Чтобы понять, чего ждать в дальнейшем нефтяной отрасли, нужно определиться, кто станет строить прогнозы. Одни инсайдеры и эксперты отрасли готовятся чуть ли не к Армагеддону. Другие же свято убеждены, что сланцевая нефтедобыча США не только вернется, но и поставит новые рекорды. В начале прошлого месяца мировые цены на нефть прошли через сильнейший однодневный спад за последние 30 лет из-за серии неудачных геополитических событий и некоего вируса. Возможно, вы о нем слышали. Китай стал первой страной, закрывшей всю свою экономику в попытке остановить распространение коронавируса. А если такие шаги предпринимает вторая по величине экономика в ​​мире, это не проходит бесследно для всего остального мира.Во-первых, спрос на нефть резко упал. Начались дискуссии между лидерами ОПЕК+ Саудовской Аравией и Россией о проведении переговоров, чтобы определить, как дальше реагировать на эту ситуацию. Переговоры успехом не увенчались, альянс России и Саудовской Аравии быстро вступил в тотальную ценовую войну. Она достигла апогея 9 марта, когда цены на нефть упали на 30%.«Brent потеряла $15,65, достигнув отметки $34,36 за баррель в понедельник, WTI упала на $14,6, до $31,13 за баррель», — сообщило подразделение National Business. С тех пор энергетическая отрасль, затаив дыхание, ждет пакета стимулов, так как на Пермском месторождении десятки тысяч увольнений.Но некоторые воспринимают этот серьезный отскок с оптимизмом. Goldman Sachs Group Inc. считает, что «разрушенная сланцевая индустрия США выйдет из этой катастрофы победителем». Аналитик Goldman Sachs Дэмиен Курвалин заявил, что «сланцевые скважины и короткое время бурения дадут возможность отрасли извлечь выгоду, если текущее падение нефти приведет к долгосрочному сокращению производственных мощностей, что спровоцирует скачок цен, когда спрос восстановится».Goldman Sachs — не единственная группа, с оптимистичным настроем. Даниэль Ергин, лауреат Пулитцеровской премии, вице-президент IHS Markit Ltd., сказал, что «обанкротились компании, но не сами породы. Пройдет кризис и придут другие люди, которые сумеют поднять эту отрасль».Винсент Пьяцца, старший аналитик по нефти Bloomberg Intelligence, считает, что сланцевая индустрия не только восстановится, но и займет более выгодные позиции, чем когда-либо. Самые слабые компании отсеются, останутся самые сильные, наиболее эффективные и наиболее устойчивые компании с лучшими технологиями и лучшей готовностью к волатильности рынка. Слабые компании «перейдут к более сильному руководству. Отрасль будет в лучшей форме, чем в 2014–2016 годах. Я бы не стал недооценивать способность этой отрасли воссоздавать себя», — отметил он.Этот сценарий не такой уж беспрецедентный. В нефтяном кризисе 2014-16 гг. цены на нефть упали значительно ниже, чем сейчас. Вскоре после этого начался скачок сланцевой нефтедобычи, который изменил мировую энергетику.«Американская сланцевая индустрия потрясла мир, восстановившись после краха 2014–2016 годов. Она установила рекорды по объему производства, которые поставили США на первое место среди нефтедобывающих стран», — отмечает Bloomberg. По иронии судьбы, именно тот нефтяной крах 2014-16 гг. способствовал созданию альянса между Саудовской Аравией и Россией, обвал которого и привело к нынешней катастрофе.