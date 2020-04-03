Обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями предъявлено двум заместителям начальника следственного департамента МВД России генералам Александру Краковскому и Александру Бирюкову. Такое же обвинение предъявлено следователю по особо важным делам Александру Брянцеву. Все они задержаны по подозрению в содействии перевода бизнесмена Альберта Худояна под домашний арест из СИЗО.

Обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями предъявлено двум заместителям начальника следственного департамента МВД России генералам Александру Краковскому и Александру Бирюкову. Такое же обвинение предъявлено следователю по особо важным делам Александру Брянцеву. Все они задержаны по подозрению в содействии перевода бизнесмена Альберта Худояна под домашний арест из СИЗО в ноябре 2019 года.Следствие ходатайствует об их аресте до 1 июня 2020 года, сообщает ТАСС. Пресс-секретарь Басманного суда Ирина Морозова уточнила статью обвинения. Это часть 3 статьи 285 Уголовного кодекса России ("Злоупотребление должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность, повлекшее тяжкие последствия"). Уголовное дело в их отношении возбудил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.Альберт Худоян был задержан в июне 2019 года. Он обвиняется в мошенничестве на 10 миллионов долларов. Его дело из полиции передано на расследование в следственный департамент МВД.Оказавшие бизнесмену содействие в переводе из СИЗО под домашний арест Краковский, Бирюков и Брянцев были задержаны 2 апреля сотрудниками ФСБ России. Никто из них своей вины не признает.