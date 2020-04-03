Временным исполняющим обязанности главы Архангельской области президент России Владимир Путин назначил экс-губернатора Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского. Одновременно глава российского государства принял отставку Цыбульского с должности губернатора НАО по собственному желанию.

Временным исполняющим обязанности главы Архангельской области президент России Владимир Путин назначил экс-губернатора Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского. Одновременно глава российского государства принял отставку 40-летнего Цыбульского с должности губернатора НАО по собственному желанию.Указ президента вступил в силу со дня подписания, отмечает "Интерфакс". Кресло губернатора Архангельской области стало вакантно после того, как в отставку по собственному желанию подал теперь экс-глава региона Игорь Орлов. Путин его прошение об отставке удовлетворил.Сменщик Орлова Александр Цыбульский родился 15 июля 1979 года в Москве. Он получил три высших образования. Военный университет Минобороны будущий губернатор окончил в 2001 году, в 2006 году — Московский институт международного бизнеса при Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития, а в 2014 году — Российскую академию народного хозяйства и госслужбы при президенте. В 2014 году Цыбульский стал замминистра Минэкономразвития.Также 2 апреля подал в отставку глава Коми Сергей Гапликов. Он поблагодарил президента Путина за оказанное доверие и предложение возглавить республику Коми в непростое время в 2015 году. Он отметил, что за четыре года многие из планов удалось реализовать, но что-то сделать не удалось."За это я прошу у вас прощения", — обратился к Путину и к каждому жителю Коми 49-летний Сергей Гапликов.Указом президента врио главы Коми назначен замминистра здравоохранения 61-летний Владимир Уйба. Владимир Уйба родился в Омске в 1958 году. Он окончил Свердловский государственный медицинский институт. По специальности он врач-гигиенист, эпидемиолог. До назначения врио губернатора Уйба возглавлял Федеральное медико-биологическое агентство, а в январе 2020 года стал замминистра здравоохранения России.Владимир Путин также назначил врио губернатора Ненецкого автономного округа вице-губернатора Юрия Бездудного. До указа Путина он был вице-губернатором НАО. О Бездудном известно, что он родился 1 мая 1969 года в Брянской области. С 1987 по 2007 годы служил в органах госбезопасности. Заместителем мэра Брянска он был с 2007 по 2012 годы, а с 2014 по 2019 годы был замглавы администрации Одинцовского района Подмосковья.Кроме того, Владимир Путин в телеобращении к народу 2 апреля предоставил главам регионов дополнительные полномочия для введения мер по предотвращению эпидемии коронавируса COVID-19 в регионах.