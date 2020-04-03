Владимир Путин поручил военным рассмотреть вопрос об использовании солдат срочной службы в работе исследовательских и инженерных лабораторий. Соответствующее распоряжение главы государства размешено на сайте Кремля.

Владимир Путин поручил военным рассмотреть вопрос об использовании солдат срочной службы в работе исследовательских и инженерных лабораторий. Соответствующее распоряжение главы государства размешено на сайте Кремля.Как уточняет агентство ТАСС, ранее Владимир Путин встречался с крупнейшими российскими инвесторами. Тогда глава фонда RTP Global Леонид Богуславский отметил важность создания подобных лабораторий в армии.Напомним, 1 апреля в России стартовал весенний призыв в Вооруженные силы. Военные планируют набрать 135 тысяч молодых людей. Все они будут протестированы на коронавирус. В войска отправят только здоровых.