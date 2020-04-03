На Камчатке будут введены дополнительные ограничения, по примеру других субъектов России, для защиты населения от распространения новой коронавирусной инфекции.

На Камчатке будут введены дополнительные ограничения, по примеру других субъектов России, для защиты населения от распространения новой коронавирусной инфекции.Как передает телеканал "Россия 24", об этом общественность проинформировал назначенный 3 апреля временно исполняющего обязанности губернатора Камчатского края 37-летний Владимир Солодов.Глава Якутии Айсен Николаев, который хорошо знает Солодова по его работе премьер-министром республики Саха, отозвался о нем в своем Facebook, как об опытном и грамотном управленце.Николаев отметил, что, во многом благодаря усилиям Солодова, Якутия-Саха смогла сделать качественный рывок в экономике и выразил уверенность, что на новом месте его бывший подчиненный справится с поставленными перед ним задачами.3 апреля губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал президенту России Владимиру Путину прощение об отставке по собственному желанию, пояснив этот шаг переходом на новую должность.В тот же день глава государства назначил врио главы региона Солодова, который с октября 2018 года трудился председателем правительства Якутии.