На территории области продолжают регистрироваться преступления против собственности граждан, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

На территории области продолжают регистрироваться преступления против собственности граждан, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Это и так называемые дистанционные мошенничества, и кражи с банковских счетов.В настоящее время наиболее распространен способ хищения денежных средств, когда, представляясь сотрудниками банка, преступники обзванивают клиентов и под различными предлогами выясняют у них номера карт, одноразовые пароли и коды доступа, необходимые для проведения операций по банковским картам. Как только потерпевший их сообщает, преступники получают возможность управлять счетом и похитить денежные средства.Только за первые дни апреля в органы внутренних дел области поступило более 10 заявлений от граждан о совершении хищений денежных средств с банковских карт.Так, 2 апреля в дежурную часть ОП № 3 УМВД России по городу Владимиру поступило сообщение от местной жительницы. Неизвестный, представившись сотрудником банка, под предлогом пресечения несанкционированного списания денежных средств выяснил реквизиты карты, после чего похитил более 80 тысяч рублей.Днем ранее, 1 апреля, другая жительница областного центра лишилась более 36 тысяч рублей, также доверившись лже-работникам банка.В этот же день жительница города Владимира якобы для блокировки сомнительной операции по переводу и сохранности денежных средств сообщила реквизиты карты злоумышленникам и в результате лишилась 23 тысяч рублей.Сотрудники полиции напоминают: никому не сообщайте реквизиты карты. Представители банка их знают! Ни одна организация, включая банк, не вправе требовать ПИН-код и CVC-код! Для того, чтобы проверить поступившую информацию о блокировании карты или несанкционированном списании денежных средств, необходимо позвонить в клиентскую службу поддержки банка по номеру, указанному на карте.Правоохранители призывают граждан к бдительности и просят донести эту информацию до своих родственников и знакомых.