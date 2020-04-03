Политики США продолжают активно выражать недовольство тем, как Пекин справляется с кризисом из-за коронавируса, но они уже столкнулись с суровой правдой - Соединенные Штаты отчаянно нуждаются в поставках средств защиты из Китая, передает AFP.

Политики США продолжают активно выражать недовольство тем, как Пекин справляется с кризисом из-за коронавируса, но они уже столкнулись с суровой правдой — Соединенные Штаты отчаянно нуждаются в поставках средств защиты из Китая, передает AFP.Китай до кризиса производил почти половину масок для лица, импортированных в Соединенные Штаты, которые в обычное время стоили меньше доллара, но исчезли с полок на фоне растущих призывов простых американцев носить их во время выхода на улицу.Поскольку в Китае удалось справиться со вспышкой коронавируса, в результате которого заразилось более 1 миллиона человек во всем мире, теперь страна является основным производителем средств защиты для остановки распространения Covid-19."Китай является крупнейшим источником поставок этих продуктов в период огромного спроса как в Соединенных Штатах, так и во всем мире", — сказал Чед Баун, старший научный сотрудник Института международной экономики Петерсона."Так что, если вы не открыты для Китая и пытаетесь купить их у Китая прямо сейчас, у вас действительно нет надежды", — сказал он.Американские производители активизировались: 3М и Honeywell совместно увеличили производство масок до 70 миллионов в месяц, но это значительно ниже потребностей, и министерство здравоохранения и социальных служб стремится закупить 500 миллионов масок для стратегического запаса.Тем не менее, согласно расчетам Бауна, Китай поставляет 48 процентов средств индивидуальной защиты, импортируемых в Соединенные Штаты, и 50 процентов в Европейский союз."Когда вы начинаете торговую войну со страной, которой вы намеренно противодействуете, в то время как вы все еще полагаетесь на них в определенных вещах, вы наносите вред себе", — сказал Баун.Президент США Дональд Трамп ранее отказался от нападок на Пекин, в ходе которых он не раз называл коронавирус "китайским вирусом", перейдя на похвалу в адрес главы КНР Си Цзиньпина.Трамп, который с момента своего вступления в должность установил тарифы на товары из Китая на миллиарды долларов, заявил ранее, что данные официальные КНР о вспышке коронавируса кажутся "слегка заниженными".По всей видимости глава Белого дома ссылался на сообщения Bloomberg, где цитировались данные американской разведки о намеренном преуменьшении Пекином количества случаев заболеваний из-за коронавируса.Бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, который сам столкнулся с критикой в ​​связи с подготовкой к пандемии, 2 апреля указал на то, что якобы заниженные сведения призвали Соединенные Штаты проводить "новую политику, чтобы не допустить сохранения чрезмерной зависимости США от Китай в нашей цепочке поставок".Янчжун Хуан, мировой эксперт в области здравоохранения в Совете по международным отношениям и в Университете Сетон Холл, сказал, что производство масок для лица в Китае выросло по тем же причинам, что и многие экспортные отрасли — производство не требует высоких технологий и большой трудоемкости.Хуан отметил, что потенциально более проблематичным вопросом является поставка активных фармацевтических ингредиентов.