Голкипер сборной Германии Марк-Андре тер Штеген продолжает вести переговоры с Барселоной об условиях нового контракта и действует с позиции силы. На немца претендуют несколько футбольных грандов и, в первую очередь, Бавария, что дает вратарю право требовать от каталонцев лучшие условия.

Голкипер сборной Германии Марк-Андре тер Штеген продолжает вести переговоры с испанской "Барселоной" об условиях нового контракта и действует с позиции силы. На немца всерьез претендуют сразу несколько футбольных грандов и, в первую очередь, мюнхенская "Бавария", что дает вратарю право требовать от каталонцев лучшие условия.Инсайдеры сообщают, что у переговорщиков имеются достаточно серьезные разногласия, прежде всего, в финансовом вопросе, информирует издание Diario Sport. Тер Штеген хочет зарабатывать в два раза больше, чем сейчас и речь идет о зарплате, близкой к 10 млн евро в год.Следует сказать, что голкипер и его агенты постепенно "душат" руководителей "Барсы": еще в начале марте "сине-гранатовые" предложили футболисту контракт до 2024 года с зарплатой 6,5 млн евро за год плюс бонусы, но игрок ответил отказом. Затем вратарю был предложен контракт до 2025 года с опцией продления еще на три сезона. При этом известно, что тер Штеген не горит желанием перебираться в другой город или страну, но ситуацию с существующими предложениями намерен использовать по полной.