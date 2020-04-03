Полицейские Томска предотвратили бегство пенсионерки из города. Ранее женщина была помещена на двухнедельный карантин, поскольку вернулась из-за рубежа.

Полицейские Томска предотвратили бегство пенсионерки из города. Ранее женщина была помещена на двухнедельный карантин, поскольку вернулась из-за рубежа.В конце марта жительница города Колпашево прилетела в Томск из иностранного государства. Ее уведомили о том, что она обязана две недели провести в изоляции. Женщина на 14 дней была отправлена на карантин в домашних условиях.Спустя неделю ее вместе с несовершеннолетним внуком задержали при попытке покинуть Томск. Пенсионерка и ее спутник были помещены в медицинское учреждение.За административное правонарушение, беглянке грозит штраф — до 40 тысяч рублей.