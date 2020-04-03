Всплеск популярности мобильных приложений на фоне изоляции из-за коронавируса приведет к удвоению потребительских расходов в приложениях в течение пяти лет

Всплеск популярности мобильных приложений на фоне изоляции из-за коронавируса приведет к удвоению потребительских расходов в приложениях в течение пяти лет, говорится в прогнозе, опубликованном аналитической фирмой Sensor Tower.Массовый рост скачиваний в Китае в 2020 году даст большой толчок разным категориям мобильного софта, включая игры и образование, в то время как рынок США также, как ожидается, последует этому тренду, сказали в компании.По тратам в мобильных приложениях лидером вплоть до 2024-го года станет Китай, следом за ним последуют США и Япония, совокупные годовые темпы роста которых за этот период составят более 10%, считают эксперты.Потребительские расходы в мобильных приложениях как в App Store, так и в Google Play, как ожидается, достигнут 171 млрд. долларов к 2024 году, что в два раза больше, чем в прошлом году, сказано в сообщении Sensor Tower. Тем не менее, регуляторная среда в Китае "затрудняет прогноз развития рынка", добавили аналитики.В Китай заблокирован Google Play, на долю которого в 2024 году по всему миру будет приходиться более 32 процентов от всех покупок в приложениях, сообщает Sensor Tower. Континентальный китайский рынок фрагментирован на несколько более мелких платформ для публикации приложений, в то время как локальные производители Android-смартфонов, как утверждается, создают альтернативу Google Play.У Xiaomi, Huawei, Oppo и Vivo есть собственные маркетплейсы приложений, но объединенная платформа для разработчиков позволит распространять и продвигать приложения, игры и музыку на всех альтернативных интернет-магазинах одновременно. Проект носит название «Глобальный альянс разработчиков услуг» (GDSA — Global Developer Service Alliance). Платформа призвана облегчить разработчикам игр, музыки, фильмов и других приложений для Android-смартфонов расширение на рынках по всему миру. Кроме того, запланировано, что Альянс предложит более выгодные условия, чем магазин Google.Первоначально GDSA была нацелена на запуск в марте, но из-за пандемии коронавируса теперь неясно, когда состоится старт проекта. Согласно тестовой версии сайта GDSA, первоначально платформа будет охватывать девять регионов, включая Индию, Индонезию и Россию. Все четыре крупных китайских вендора отказались комментировать новости.Помимо конкуренции, разработчики приложений также сталкиваются с жесткой цензурой в Китае. Так, Apple удалила 805 приложений по распоряжению китайского правительства в 2019-м году.В прошлом месяце Apple начала требовать от разработчиков игр предоставления лицензий на свои игры в App Store в Китае, чтобы они могли получать прибыль. Это может затронуть около 20 000 игр для iOS. Регулирование, введенное Китаем в 2016 году, требует, чтобы производители мобильных игр, желающие монетизировать свою продукцию за счет внутриигровых транзакций, получали лицензию от Государственной Администрации по делам печати и публикаций (SAPP). Номер лицензии разработчики должны предоставить компании Apple до 30 июня.Если у игры нет полученного у регулятора ратификационного номера (ISBN), Apple откажет в публикации в своем магазине приложений. Правило касается всех платных игровых приложений, а также тех, в которых есть возможность совершать микроплатежи. Судя по всему, до сих пор Apple разрешала публикацию мобильных игр в своем App Store без этой лицензии. Неясно, что произойдет с приложением, если производитель игр не предоставит номер разрешения до 30 июня.Китай является невероятно важным регионом для Apple. Это крупнейший в мире рынок мобильных игр. В этом году, по данным исследовательской компании Newzoo, на долю iOS придется 53% общего дохода от мобильных игр в Китае, который составляет около $13 млрд. Неясно, какое финансовое влияние новые правила могут оказать на доходы App Store в Китае.Тем не менее, этот шаг может затруднить публикацию игр для мелких инди-разработчиков. Получение лицензии от китайского правительства обычно означает, что иностранные издатели игр должны будут заключить партнерские отношения с китайской компанией. Например, когда Nintendo выпустила свою консоль Switch в Китае в этом году, она сделала это в партнерстве с Tencent, крупнейшей игровой компанией страны. Этот же процесс проходят и остальные игровые компании мира, от EA до Sony и Ubisoft.Sensor Tower прогнозирует, что к 2024 году рынок будет получать больше доходов от неигровых приложений. В App Store доля игровых доходов снизилась с 82 процентов в 2016 году до 68 процентов в прошлом году, а к 2024 году, по прогнозам, сократится до 49 процентов. Для Google Play эта доля сократится с 87 процентов в 2018 году до 74 процентов в 2024 году.Ожидается, что доходы от развлекательных приложений, софта для создания и редактирования фото и видео, а также от приложений социальных сетей вырастут совокупно более чем на 230 процентов в период с 2019 по 2024 год, говорится в докладе. К 2024-му году траты в неигровых приложениях в App Store достигнут 58 млрд. долларов благодаря продолжающемуся росту монетизации.