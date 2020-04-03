Три военно-транспортных самолета Ил-76 с российскими военными врачами приземлились на сербской авиабазе Батайница. После переговоров и согласований с местными властями, специалисты из РФ начнут помогать бороться с распространением коронавируса COVID-19.

Три военно-транспортных самолета Ил-76 с российскими военными врачами приземлились на сербской авиабазе "Батайница". После переговоров и согласований с местными властями, специалисты из РФ начнут помогать бороться с распространением коронавируса COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства обороны.Встретить россиян в "Батайнице" приехал глава военного ведомства Сербии Александр Вулин. Он поблагодарил военных из РФ за помощь."Это сотрудничество показывает, что теперь Сербия никогда не будет больше одной. Президенты Александр Вучич и Владимир Путин действительно подружились, и в этой тяжелой ситуации, когда COVID-19 действительно охватил весь мир, Россия помогает именно Сербии. Полезные ресурсы, которые Россия могла бы использовать у себя дома, она отдала Сербии, чтобы мы могли побороть эту болезнь", — заявил министр.Напомним, ранее с подмосковного аэродрома "Чкаловский" в Сербию вылетели 4 военно-транспортных Ил-76. В общей сложности самолеты должны выполнить 11 рейсов, чтобы перевести 87 российских военных врачей, вирусологов и эпидемиологов, а также 16 специальных машин.Приказ оказать помощь Сербии отдал Верховный главнокомандующий, отмечают военные. На сегодняшний день, в Республике выявлен 1171 человек, зараженный коронавирусом. 31 инфицированный умер.