У главного тренера сборной России по спортивной гимнастике Андрея Радионенко обнаружен вирус COVID-19. Также положительным оказался тест на коронавирус у одного из гимнастов.

У главного тренера сборной России по спортивной гимнастике Андрея Радионенко обнаружен вирус COVID-19. Также положительным оказался тест на коронавирус у одного из гимнастов.Как сообщил ТАСС , сославшись на главного тренера национальной команды по художественной гимнастике Ирину Винер-Усманову, у Андрея Радионенко выявлен коронавирус. "Полжительным оказался тест у гимнаста 2001 года рождения и главного тренера Радионенко", — заявила Ирина Винер-Усманова.Позже удалось выяснить имя заразившегося гимнаста. Им, согласно информации "Спорт-Экспресс", оказался Сергей Найдин.Все гимнасты покинули Новогорск и отправлены на карантин. На базе остаются 53 представительницы художественной гимнастики и 11 человек персонала.