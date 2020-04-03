Силы противовоздушной обороны России обнаружили за минувшую неделю 31 разведывательный летательный аппарат рядом с воздушным пространством РФ. Среди них 24 самолета-шпиона и 7 дронов.

Силы противовоздушной обороны России обнаружили за минувшую неделю 31 разведывательный летательный аппарат рядом с воздушным пространством РФ. Среди них 24 самолета-шпиона и 7 дронов. Два раза дежурным истребителям приходилось отгонять иностранные летательные аппараты от границы, сообщает Министерство обороны в еженедельном отчете.Еженедельный отчет об основных показателях деятельности Вооруженных Сил РоссииПодробности и другие материалы в свежем номере газеты «Красная звезда»: https://t.co/jGeNgDrR3T#Минобороны #Инфографика #ВСРФзанеделю pic.twitter.com/zMtkLkotcl— Минобороны России (@mod_russia) April 3, 2020