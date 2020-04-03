Вслед за АвтоВАЗом УАЗ тоже переписал ценники на свои автомобили. И подорожание вышло заметное.

Вслед за АвтоВАЗом УАЗ тоже переписал ценники на свои автомобили. И подорожание вышло заметное.Внедорожник Patriot в базовой версии "Классик Fleet" с "дорестайлинговым" бензиновым мотором на 135 л.с. и подвеской прежнего образца с 1 апреля подорожал на 30 0000 рублей и тепеть стоит от 865 000 рублей, пишет "Российская газета".На ту же сумму подорожали исполнения "Классик" и "Оптимум", а дорогие комплектации "Престиж" и "Максимум" стали дороже уже на 35 тысяч рублей.Patriot c автоматом подорожал на 40-45 тысяч рублей и теперь его цена стартует с 1 089 000 рублей.УАЗ "Пикап" прибавил 37 600 и теперь стоит от 877 500 рублей. Самые дорогие версии стали дороже сразу на 50 тысяч рублей. Ранее также появились цены на "Пикап" с автоматом, который стоит на старте дороже 1 млн рублей.Классический УАЗ "Хантер" в исполнении "Классик Fleet" с китайской коробкой передач BAIC прибавил 10 000 рублей и подорожал до 752 000 рублей. На эту сумму выросли и цены других версий внедорожника.С 1 апреля цены на свои модели поднял и АвтоВАЗ.