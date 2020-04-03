Европейский союз футбольных ассоциаций намерен доиграть матчи текущего сезона в обязательном порядке и настаивает на таком же решении для национальных федераций. В противном случае УЕФА оставляет за собой право не допускать до участия в евротурнирах клубы из стран, где чемпионы будут назначены.

Европейский союз футбольных ассоциаций намерен доиграть матчи текущего сезона в обязательном порядке и настаивает на таком же решении для национальных федераций. В противном случае УЕФА оставляет за собой право не допускать до участия в евротурнирах клубы из стран, где чемпионы будут "назначены"."УЕФА проинформировал все [национальные] федерации о том, что сезон-2019-2020 надо доигрывать, — цитирует Чемпионат.Com Twitter известного агента Марко Трабукки. – УЕФА оставляет за собой право не допустить в еврокубки сезона-2020-2021 клубы из стран, которые недоиграли свои чемпионаты".Трабукки считает, что рекомендация УЕФА хоть и "жесткая, но мудрая". Агент похвалил ведомство Александра Чеферина за четкую посылку в адрес отдельных нерешительных национальных федераций.@UEFA только что проинформировала все федерации о том, что сезон надо доигрывать. UEFA оставляет за собой право не допустить в Еврокубки 2020/2021 клубы из стран, которые не доиграли свой чемпионат. Жесткая, но мудрая рекомендация Чеферина в адрес нерешительных федераций! pic.twitter.com/epl80sSLRa— Marco Trabucchi (@marco_trabucchi) April 3, 2020