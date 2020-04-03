Союз европейских футбольных ассоциаций разослал письма 55 членам-ассоциациям, высказав свою позицию о досрочном завершении национальных чемпионатов из-за пандемии коронавируса. По мнению организации, пока преждевременно поднимать такие вопросы.

Союз европейских футбольных ассоциаций разослал письма 55 членам-ассоциациям, высказав свою позицию о досрочном завершении национальных чемпионатов из-за пандемии коронавируса. По мнению организации, пока преждевременно поднимать такие вопросы."Нам крайне важно, чтобы все спортивные титулы присуждались по правилам соревнований, даже несмотря на такое разрушительное событие, как пандемия коронавируса. Уверены, что футбол может возобновиться в ближайшие месяцы и считаем решение об отказе от внутренних соревнований преждевременным и неоправданным", – цитирует письмо УЕФА Sky Sports.Кроме того, Союз европейских футбольных ассоциаций сообщил, что рассматривает вариант с возобновлением национальных чемпионатов в июле 2020 года. После этого планируется провести оставшиеся матчи в Лиге чемпионов и Лиге Европы.Напомним, что ранее Бельгия стала первой европейской страной, в которой был досрочно завершен внутренний чемпионат. Чемпионом турнира был признан "Брюгге".