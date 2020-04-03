УЕФА примет решение о возобновлении Лиги чемпионов и Лиги Европы не раньше середины мая. Накануне УЕФА приостановил проведение всех международных матчей на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

УЕФА примет решение о возобновлении Лиги чемпионов и Лиги Европы не раньше середины мая. Накануне УЕФА приостановил проведение всех международных матчей на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.Как сообщает ТАСС, УЕФА пока не готов опреледиться ни со сроками, ни с форматом еврокубков. Организация может вернуться к этому вопросу в середине мая при условии улучшения эпидемиологической обстановки. Не исключено, что оставшиеся встречи будут доиграны в июле и августе.Также УЕФА может попросить национальные федерации не спешить с досрочным завершением чемпионатов. В четверг Бельгия стала первой европейской страной, объявившей о завершении первенства страны.