В Италии скончался легендарный дизайнер обуви Серджио Росси. Сообщается, что несколько дней назад 84-летнего Росси госпитализировали. Причина его смерти не называется, однако некоторые СМИ уже сообщили, что это мог быть коронавирус COVID-19.

В Италии скончался легендарный дизайнер обуви Серджио Росси. Сообщается, что несколько дней назад 84-летнего Росси госпитализировали. Причина его смерти не называется, однако некоторые СМИ уже сообщили, что это мог быть коронавирус COVID-19.Гендиректор компании Росси Риккардо Шиутто отметил, что тот был настоящим мастером своего дела."Он был нашим духовным лидером, каковым и остается сегодня", – цитирует Шиутто WWR.Шиутто добавил, что Росси, работая над очередной моделью, не мог успокоиться, пока не достигал совершенства."Обувь была для него не просто аксессуаром. Однажды он признался мне, что хочет создать идеальное продолжение женской ноги", – отметил Шиутто.Росси основал компанию по пошиву женской обуви в 1951 году. С тех пор компания разработала более 6 тысяч моделей. Обувной бизнес стал для Росси семейным делом: в 2007 году его сын Джанвито запустил свой собственный бренд.В 1999 году компания Sergio Rossi была продана Gucci Group (сейчас Kering). В 2015 ее купила европейская компания Investindustrial.