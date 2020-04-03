Сервис аренды электросамокатов Bird сократил 30% штата — причем сотрудников уведомили об увольнениях в духе антиутопического сериала Черного зеркала

Сервис краткосрочной аренды электрических самокатов Bird на прошлой неделе объявил о сокращении штата примерно на 30%, а также об уходе со всех европейских рынков и шести городов США. Из-за "беспрецедентного кризиса", вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, работу потеряли 406 человек, подтвердили представители американского стартапа. До сокращений в нем работало 1387 сотрудников."Как вы знаете, нам пришлось приостановить работу на многих рынках и резко сократить расходы, — сказал глава Bird Трэвис Вандерзанден к письме к сотрудникам. — Из-за воздействия кризиса COVID-19 на финансовую и операционную деятельность мы вынуждены попрощаться с около 30% нашей команды".При этом сотрудников Bird уведомили о сокращениях в духе антиутопического сериала "Черное зеркало". Как пишет dot.LA, 27 марта компания внезапно пригласила в видеоконференцию Zoom 406 человек, работавших в последние две недели на удаленке. Встреча под названием "Информация по COVID-19" насторожила работников — компания не использовала логотип и фирменные цвета, а звонок закрыла для других участников.После 5-минутного молчания роботизированный женский голос, признав, что это "неоптимальный способ донести сообщение", объявил, что из-за пандемии COVID-19 компания вынуждена "устранить ряд ролей — к сожалению, в том числе и вашу". В результате видеоконференция, которая была рассчитана на полчаса, продлилась всего две минуты.По сообщению источников издания, за месяц до этого программисты Bird написали скрипт, который позволяет руководству стартапа одним нажатием кнопки мгновенно закрыть все учетные записи сотрудника, в том числе для компьютера, электронной почты и Slack. Это и произошло 27 марта, при этом многие сотрудники, у которых был выходной или которые работали в позднюю смену, не понимали, почему не могут войти в систему.Bird, основанный в 2017 году, стал самой быстрой компанией, которая достигла статуса единорога — то есть оценки более чем в $1 миллиард. Менее чем за год эта сумма удвоилась. Во сколько сейчас оценивается стартап, сказать трудно, однако стоимость конкурирующего сервиса Lime по итогам следующего раунда финансирования может рухнуть с $2,4 миллиарда до $400 миллионов.