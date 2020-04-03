В Бурятии врачи в режиме телеконсультации согласовали тактику лечения от коронавирусной инфекции с московскими и израильскими коллегами.

В Бурятии врачи в режиме телеконсультации согласовали тактику лечения от коронавирусной инфекции с московскими и израильскими коллегами.В Республиканской инфекционной больнице проходят лечение 77 пациентов. Это граждане, прибывшие из-за границы и обратившиеся с респираторными симптомами. По состоянию на 3 апреля диагноз подтвержден у 30 жителей республики.Как рассказала ГТРК "Бурятия" главный врач Республиканской инфекционной больницы Татьяна Сымбелова: "Мы по всем пациентам провели телемедицинскую консультацию с Федеральным центром анестезиологии и реаниматологии в Москве. А также консультировались с профессором из Израиля по тактике лечения коронавирусной инфекции. Наши действия признаны правильными, своевременными и изменениям не подлежали".Республиканский штаб по контролю и мониторингу ситуации в период карантина отслеживает обеспечение лекарствами пожилых и маломобильных людей на дому. Лекарства доставляют волонтеры, Индивидуально отрабатывают обеспечение по льготным рецептам. На 2 апреля более 180 жителей республики было обслужено, рецепты выписаны. Вторую неделю активно помогают студенты медицинского колледжа, которые также осуществляют эту работу, — подчеркнули в штабе.Главный врач больницы обратилась к жителям Улан-Удэ соблюдать режим самоизоляции, это быстрее поможет стихнуть эпидемическому процессу. К тому же, социальная ответственность граждан поможет и медработникам избежать долгой тяжелой нагрузки.