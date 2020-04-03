Мужчина сообщил, что во время проведения инвентаризации была обнаружена недостача денежных средств...

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Тверскому району задержали мужчину, подозреваемого в хищении крупной суммы денежных средств путем их присвоения.В полицию с заявлением обратился директор одного из ломбардов, расположенного в центре столицы. Мужчина сообщил, что во время проведения инвентаризации была обнаружена недостача денежных средств в кассе предприятия. Материальный ущерб составил около 650 тысяч рублей.В результате проверочных мероприятий полицейские на Долгоруковской улице задержали подозреваемого – 50-летнего жителя столицы. Установлено, что задержанный, являясь по трудовому договору материально-ответственным лицом, исполняя обязанности кассира-оценщика, присвоил денежные средства, полученные от клиентов ломбарда, и в дальнейшем распорядился ими по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по Тверскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 160 УК РФ «Присвоение или растрата». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60