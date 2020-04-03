Первый случай смерти пациента, у которого был диагностирован коронавирус нового типа, зафиксирован в Латвии.

Первый случай смерти пациента, у которого был диагностирован коронавирус нового типа, зафиксирован в Латвии, передает ТАСС.По данным местных СМИ, жертвой вируса стала 99-летняя женщина, которая с 27 марта проходила лечение в больнице.Пациентка находилась три дня в реанимации, после улучшения состояния ее перевели в отделение для дальнейшего лечения. По информации минздрава Латвии, причиной смерти стала не инфекция COVID-19, а другие хронические заболевания.В настоящее время в республике зарегистрировано 493 заболевших коронавирусом. Латвийское правительство ввело режим ЧП до 14 апреля.С 17 марта до 14 апреля в Латвии приостановлено все международное пассажирское сообщение.