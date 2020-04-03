Менее чем за сутки в Москве было выявлено три случая нарушения карантина людьми, у которых заболевание протекает в легкой форме, и им было разрешено лечиться дома. Однако они нарушили собственноручно подписанное согласие оставаться дома и не контактировать с другими людьми и вышли на улицу.

Менее чем за сутки в Москве было выявлено три случая нарушения карантинного режима людьми, у которых заболевание протекает в легкой форме, и им было разрешено лечиться дома.Однако они нарушили собственноручно подписанное согласие оставаться дома и не контактировать с другими людьми и вышли на улицу, сообщил начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.Он рассказал, что появление этих людей на улице зафиксировали камеры видеонаблюдения.По этим трем фактам нарушения карантинного режима были составлены протоколы, на нарушителей наложен штраф в размере 4 тысяч рублей.Для продолжения лечения их оперативно доставили в Царицынский обсервационный центр. Там за ними будут присматривать специалисты. Выпишут пациентов только после полного выздоровления, а если состояние здоровья ухудшится, их переведут в специализированный стационар, сообщает "Москва 24".Закон о введении штрафов за нарушение режима самоизоляции из-за коронавируса мэр Москвы Сергей Собянин подписал накануне, 2 апреля.Кроме того, с 3 апреля в столице впервые начали использовать технологии социального мониторинга местоположения пациентов с подтвержденным коронавирусом, которые выбрали лечение дома.Приложение "Социальный мониторинг" в автоматическом режиме отслеживает геолокацию пользователя, фиксируя только факт покидания адреса, по которому самоизолировался пациент.