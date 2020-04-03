У злоумышленника изъято 50 поддельных купюр номиналом 100 долларов США каждая и 3500 долларов США подлинных денежных средств...

«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с УФСБ России по г. Москве и Московской области задержан подозреваемый в хранении, транспортировке и сбыте фальшивых купюр», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В результате оперативно-розыскных мероприятий при попытке реализации фальшивых денег в сумме 5000 долларов США сотрудниками правоохранительных органов был задержан 49-летний мужчина.У злоумышленника изъято 50 поддельных купюр номиналом 100 долларов США каждая и 3500 долларов США подлинных денежных средств, полученных в виде дохода от противоправной деятельности.По данному факту следственной частью ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».В настоящее время злоумышленнику предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. За данное противоправное деяние предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.Расследование уголовного дела продолжается.Управление экономической безопасности и противодействия коррупции(495) 950-45-26