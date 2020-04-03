Российский футбольный союз обратился в полицию по факту кражи спортивной экипировки национальной команды со склада в Москве. Об этом сообщили представители РФС.

Российский футбольный союз обратился в полицию по факту кражи спортивной экипировки национальной команды со склада в Москве. Об этом сообщили представители РФС."Украдена была в основном тренировочная одежда (подтрусники, шорты, футболки, сланцы, сетка для мячей). Но проблем с экипировкой мы не видим, обеспечим национальные команды всем необходимым", – цитирует службу коммуникаций РФС РИА Новости.Также стало известно, что ущерб от кражи экипировки сборной России по футболу составил более 3 миллионов рублей.