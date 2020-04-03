В Москве полностью выздоровели еще 28 человек, заразившиеся коронавирусом. Общее число вылечившихся выросло до 168.

В Москве полностью выздоровели еще 28 человек, заразившиеся коронавирусом. Общее число вылечившихся выросло до 168, сообщила в пятницу заместитель мэра Анастасия Ракова.По ее словам, повторные тесты у всех выписанных показали отрицательный результат на коронавирус, передает ТАСС.2 апреля в Москве было 140 выздоровевших и 2 475 случаев заражения.По состоянию на 3 апреля общее число заражений коронавирусной инфекцией по стране – 4 тысячи 149 человек. Больше всего заболевших в Москве – 448. Затем следует Подмосковье, здесь 34 подтвержденных случая, а на Кубани – 17 заболевших.