В Москве запущена система социального мониторинга местоположения пациентов с подтвержденным коронавирусом, выбравших лечение на дому

В Москве запущена система социального мониторинга местоположения пациентов с подтвержденным коронавирусом, выбравших лечение на дому, передает "Интерфакс".Как сообщил глава департамента информтехнологий столицы Эдуард Лысенко, для отслеживания используются различные технологии определения геолокации.Он отметил, что первым пациентам с диагнозом COVID-19 были выданы смартфоны с предустановленным приложением "Социальный мониторинг".Как сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин, столичными полицейскими составлено 145 административных протоколов о нарушении ограничительных мер из-за коронавируса, передает РИА Новости.По его словам, на дорогах увеличено число наружных нарядов полиции, сотрудники помогают врачам и бригадам скорой помощи, контролируют соблюдение режима самоизоляции гражданами, выявляют тех, кто прибыл из-за границы и нарушает предписание Роспотребнадзора.Васенин отметил, что в настоящее время полицейские информируют москвичей об ограничительных мерах, указывая на недопустимость пренебрежительного отношения к установленным запретам. На данный момент проведено более 9 тысяч бесед.По информации столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу за ситуацией по коронавирусу, сейчас в Москве дома лечатся от коронавируса 836 человек, всего в городе почти 3 тысячи заболевших, передает ТАСС.Ранее стало известно о еще 448 новых случаях заражения новой коронавирусной инфекцией в столице.По состоянию на 3 апреля в России зафиксировано 4 149 случаев заражения коронавирусом, 281 человек выздоровел. Наибольшее число случаев инфицирования приходится на Москву. По данным на 10:30 по московскому времени, жертвами COVID-19 стали 34 человека.