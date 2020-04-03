Сразу в нескольких российских регионах сменились губернаторы – в Ненецком автономном округе, в Архангельской области и в Коми. После этого в отставку подал губернатор Камчатки.

Сразу в нескольких российских регионах сменились губернаторы – в Ненецком автономном округе, в Архангельской области и в Коми. После этого в отставку подал губернатор Камчатки.Почти одновременно новости о кадровых перестановках пришли из двух регионов. Владимир Путин принял отставки губернатора Архангельской области Игоря Орлова и главы Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского.Для последнего она продлилась всего несколько минут. Стало известно, что он возглавит Архангельскую область. Цыбульский — один из самых молодых глав регионов, ему 40 лет. Цыбульский прошел обучение в так называемой школе губернаторов. Это программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы. Она была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления.На его бывшее место работы – главы Ненецкого автономного округа — назначен Юрий Бездудный. Он 20 лет служил в органах госбезопасности, а с 2007 года работал замглавы Брянской городской администрации. Затем стал замглавы администрации Одинцовского округа Московской области. С весны прошлого года его назначили на должность заместителя губернатора Ненецкого автономного округа. Так что с регионом уже хорошо знаком.Кадровые перестановки произошли и в Республике Коми. Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы региона Владимира Уйбу. По специальности он врач-гигиенист и эпидемиолог. Кроме того, профессор и заслуженный врач, а также деятель науки России.Ранее занимал должность заместителя министра здравоохранения России, а до этого возглавлял Федеральное медико-биологическое агентство. Сейчас в Коми сложилась непростая эпидемиологическая ситуация. Число заражённых там выросло до 56 человек. После Москвы и Санкт-Петербурга, где большую часть завезли прилетевшие из разных стран — это самая высокая цифра по регионам.В пятницу пресс-служба главы Камчатского края сообщила, что губернатор Владимир Илюхин ушел в отставку по собственному желанию; он подал заявление на имя президента, сообщается на официальном сайте Камчатского края.Владимир Илюхин занимал должность с 2011 года. Это самый длительный срок пребывания на посту губернатора Камчатского края после объединения Корякского автономного округа и Камчатской области.