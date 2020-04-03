Дорожно-патрульная служба хоть и призвана быть образцовым примером в плане безопасной езды, но, к сожалению, и полицейские не застрахованы от аварий. Участниками последнего инцидента стали патрульная Шкода и новенький внедорожник Роллс-Ройс.
Дорожно-патрульная служба хоть и призвана быть образцовым примером в плане безопасной езды, но, к сожалению, и полицейские не застрахованы от аварий. Участниками последнего инцидента стали патрульная "Шкода" и новенький внедорожник "Роллс-Ройс".
Служебный автомобиль ДПС Skoda Octavia врезался во внедорожник Rolls-Royce Cullinan при проезде пункта взимания платы на платной дороге. Присланные одним из подписчиков фотографии с места ДТП опубликовал в своем инстаграме блогер Иван Зенкевич.
Судя по деталям на фото, авария произошла на трассе "Северной обход Одинцова" — платном дублере Минского шоссе (очевидно, концентрация "Роллс-Ройсов" в районе Рублево-Успенки — самая высокая). Можно предположить, что сидевший за рулем "Октавии" сотрудник ДПС вовремя не заметил стоящий под шлагбаумом Rolls-Rolls Cullinan (особенно если заезжал на ПВП под углом из соседнего ряда).
В результате столкновения патрульная Skoda получила серьезные повреждения передней части кузова, из чего можно сделать вывод, что удар был довольно сильным — сработали фронтальные подушки безопасности. Задняя часть "Роллс-Ройса" визуально пострадала не так радикально, но под разбитым бампером, наверняка, имеются скрытые повреждения. Сам "Роллс-Ройс" на фото не имеет номерных табличек, так что автомобиль лишь недавно выехал из автосалона, либо владелец снял номера, чтобы "не светить" автомобиль.
В целом ремонт Rolls-Royce, наверняка, будет стоить дороже самой патрульной "Октавии", ведь цена нового Cullinan в России только начинается с 33 000 000 рублей.