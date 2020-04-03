Дорожно-патрульная служба хоть и призвана быть образцовым примером в плане безопасной езды, но, к сожалению, и полицейские не застрахованы от аварий. Участниками последнего инцидента стали патрульная Шкода и новенький внедорожник Роллс-Ройс.

Дорожно-патрульная служба хоть и призвана быть образцовым примером в плане безопасной езды, но, к сожалению, и полицейские не застрахованы от аварий. Участниками последнего инцидента стали патрульная "Шкода" и новенький внедорожник "Роллс-Ройс".Служебный автомобиль ДПС Skoda Octavia врезался во внедорожник Rolls-Royce Cullinan при проезде пункта взимания платы на платной дороге. Присланные одним из подписчиков фотографии с места ДТП опубликовал в своем инстаграме блогер Иван Зенкевич.Судя по деталям на фото, авария произошла на трассе "Северной обход Одинцова" — платном дублере Минского шоссе (очевидно, концентрация "Роллс-Ройсов" в районе Рублево-Успенки — самая высокая). Можно предположить, что сидевший за рулем "Октавии" сотрудник ДПС вовремя не заметил стоящий под шлагбаумом Rolls-Rolls Cullinan (особенно если заезжал на ПВП под углом из соседнего ряда).В результате столкновения патрульная Skoda получила серьезные повреждения передней части кузова, из чего можно сделать вывод, что удар был довольно сильным — сработали фронтальные подушки безопасности. Задняя часть "Роллс-Ройса" визуально пострадала не так радикально, но под разбитым бампером, наверняка, имеются скрытые повреждения. Сам "Роллс-Ройс" на фото не имеет номерных табличек, так что автомобиль лишь недавно выехал из автосалона, либо владелец снял номера, чтобы "не светить" автомобиль.В целом ремонт Rolls-Royce, наверняка, будет стоить дороже самой патрульной "Октавии", ведь цена нового Cullinan в России только начинается с 33 000 000 рублей.