За нарушение режима самоизоляции в Подмосковье установлен штраф четыре тысячи рублей для граждан. Закон о штрафах на внеочередном заседании 3 апреля приняли депутаты Мособлдумы. Такой штраф установлен для нарушителей режима самоизоляции, если их действие или бездействие не содержат уголовно наказуемого деяния и не влекут административной ответственности по КоАП.

За нарушение режима самоизоляции в Подмосковье установлен штраф четыре тысячи рублей для граждан. Закон о штрафах на внеочередном заседании 3 апреля приняли депутаты Мособлдумы. Такой штраф установлен для нарушителей режима самоизоляции, если их действие или бездействие не содержат уголовно наказуемого деяния и не влекут административной ответственности по КоАП.Повторное нарушение для граждан грозит штрафом в 5 тысяч рублей, сообщает ТАСС. Если режим самоизоляции нарушен с помощью транспортного средства, то административный штраф будет составлять также 5 тысяч рублей. Для должностных лиц предусмотрена вилка штрафа от 40 до 50 тысяч рублей, а для юридических от 300 тысяч до полумиллиона рублей.Административный штраф для должностных лиц за проведение массовых мероприятий в то время, когда они приостановлены, повлечет наказание в виде 30-40 тысяч рублей для должностных лиц. Также таким штрафом будет караться работа объектов розничной торговли, организаций общественного питания, а также оказание услуг, связанное с посещением этих мест гражданами. Для юридических лиц наказание за эти нарушения составит от 200 до 300 тысяч рублей.На самоизоляции, подчеркнул глава комитета по вопросам государственной власти и региональной безопасности Мособлдумы Александр Баранов, находятся только те граждане, которые получили уведомление об этом и предписание находиться дома. Прежде всего это те, кто вернулся из стран, где отмечается рост заболеваемости коронавирусом COVID-19, а также те, кто контактировал с заболевшими."На сегодняшний день такого, что каждый гражданин может быть привлечен, если он вышел в магазин, нет", — заверил Баранов.В Подмосковье с 13 марта введен режим повышенной готовности в связи с эпидемией коронавируса. Школы закрыты на трехнедельные каникулы с 21 марта по 12 апреля, запрещены массовые публичные мероприятия. До 10 апреля отменены все спортивные мероприятия. С 29 марта в Московской области введен режим всеобщей изоляции.В России президент России продлил нерабочий режим до 30 апреля включительно. При этом подписанный президентом указ гарантирует выплату зарплаты.Больше всего заболевших в Москве. Здесь зафиксировано 2 923 случая, прирост за последние сутки составил 448 новых случаев. Прирост за сутки в Подмосковье составил 34 пациента. В Московской области выявлены 211 пациентов, выздоровело 17 человек, двое умерли.