Тойота продолжает корректировать прайс-листы на весь модельный ряд — начиная с Corolla и заканчивая Land Crusier. Если мартовское повышение цен объясняли отложенным подорожанием из-за утилизационного сбора, то апрельское — видимо, уже реакция на валютную карусель.

"Тойота" продолжает корректировать прайс-листы на весь модельный ряд - начиная с Corolla и заканчивая Land Crusier. Если мартовское повышение цен объясняли отложенным подорожанием из-за утилизационного сбора, то апрельское - видимо, уже реакция на валютную карусель.Меньше остальных с 1 апреля подорожала начальная модель Toyota Corolla, базовая цена которой увеличилась на 29 000 рублей и составила 1 243 000 рублей, сообщает "Автостат". Более крупный седан Camry прибавил в цене от 39 до 52 тысяч в зависимости от комплектации и теперь стоит от 1 654 000 до 2 604 000 рублей.Кроссоверы "Тойота" тоже не избежали повышения цен. Например, популярный RAV4 с 1 апреля продается по цене от 1 805 000 рублей до 2 713 000 рублей вместо базовых 1 765 000 рублей до этого (+ 48-52 тысячи рублей). Компактная модель CH-R подорожала на 37 тысяч и теперь стоит 1 865 000 рублей, а крупный Highlander теперь оценивается в 3 577 000 рублей (+ 76 тысяч).Сильнее всего подорожал флагманский внедорожник Land Cruiser 200, стоимость которого увеличилась сразу на 110 000 рублей и достигла нового диапазона от 4 985 000 до 6 119 000 рублей. Еще на 59 000 рублей подорожал Land Cruiser Prado и на 52 000 - утилитарный Fortuner.