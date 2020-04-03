В России существенно увеличат площадь посадки основных овощных культур, сообщает Минсельхоз. В стране необходимо развивать овощеводство и картофелеводство, повышать уровень обеспеченности и создавать запасы основных видов овощей.

В России существенно увеличат площадь посадки основных овощных культур, сообщает Минсельхоз. В стране необходимо развивать овощеводство и картофелеводство, повышать уровень обеспеченности и создавать запасы основных видов овощей.Минсельхоз считает, что посевные площади под картофель увеличатся на 2,9%, капусту — на 7,5%, свеклу — на 3,7%, морковь — на 3,3%. Регионы изучают возможность увеличения площадей посадки и сева.В 2019 году в России собрали 7,5 миллиона тонн картофеля и 6,8 миллиона тонн овощей, из них 5,5 миллиона тонн овощей открытого грунта.Задача на 2020 год — увеличить производство овощей не менее чем на 25%, отмечает Минсельхоз. Регионам поручено совместно с отраслевыми союзами, ассоциациями и научными учреждениями ускорить разработку проектов развития овощеводства и картофелеводства.